شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء: قصر جنازة الشيخ الطبلاوى على الأسرة وممثلى النقابة لتجنب التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت نقابة القراء ابنائها من المقرئين علي مستوي الجمهورية بالالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة ان جنازة الشيخ الطبلاوي ستكون قاصرة علي العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلين عن بقية القرّاء علي مستوي الجمهورية وتشيع الجثمان والصلاة علي الفقيد من المقابر ظهرا نظرا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.

ودعا الساعاتي المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة وانه يتخذوا من القراءن آيات ترحما الي روحه الطاهرة وحول إقامة النقابة سرادق عزاء قالت الساعاتي ان النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمة بالتعليمات ولن يكون هناك سرادق عزاء وسيقتصر العزاء علي تشييع الجثمان امام المقبرة.