شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر الجديدة: تسليم مدرسة تعليم ثانوى بمنطقة الـ800 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بأنه تم تسليم مبنى مدرسة تعليم ثانوي بقطاع ب بمنطقة الـ800 فدان إلى هيئة الأبنية التعليمية، موضحاً أن المدرسة بطاقة ٤٢ فصلاً وعلى مساحة ١٠ آلاف متر مسطح تحت مسمي"مدرسة الإمام محمد عبده" لتصبح ثاني مدرسة ثانوي جاهزة للموسم الدراسي الجديد، حيث تم تسليم مدرسة ثانوي بقطاع أ بذات المنطقة منذ شهرين.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سبق افتتاح مدرسة للتعليم الأساسي بقطاع" أ " العام الماضي، وجارٍ حالياً وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسي – مدرستين تعليم ثانوي) بباقي قطاعات منطقة الـ٨٠٠ فدان (ب - ج - د)، ومن المقرر تشغيلها الموسم الدراسي القادم، ليصل عدد المدارس بمنطقة الـ٨٠٠ فدان إلى ٨ مدارس .

وذكر المهندس عادل النجار، أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تعد واحدة من كبرى المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تجاوز عدد الوحدات الـ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتشمل كافة الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية والرياضية.

كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، قد أكد أنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.

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وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى ٨ مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

و أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى 42048 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات‪.‬

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم‪.‬