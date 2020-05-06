450 من المصريين العالقين فى الكويت يغادرون للقاهرة على متن 3 رحلات جوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اليوم الأربعاء ولليوم الثانى على التوالى، الجسر الجوى بين الكويت والقاهرة، لنقل ما يقارب 450 مصريا عالقا فى الكويت، على متن ثلاث رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة من الرحلات الثلاث نحو 150 راكبا، تم نقلهم بواسطة حافلات من مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلى مطار الكويت الدولى، وذلك قبل موعد طائرتهم بنحو ست ساعات كاملة.

وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولى، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول، ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements

وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق أمس الثلاثاء، من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران، نقلتا نحو 580 من العالقين، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن.

يذكر أن السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، بدء تسيير رحلات جوية لنقل العالقين من أبناء الجالية، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.

