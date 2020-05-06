شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن تظهر الشبورة المائية صباحا، ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، كما تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة صباحا وطقس لطيف مشمس، يكون معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء، انخفاض ملحوظ درجات الحرارة، حيث شهدت البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.

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كما سقطت أمطار متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء .

وليلا شهدت البلاد أمس نشاطا للرياح وطقس بارد على القاهرة والوجه البحرى، ونشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد .