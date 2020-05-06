شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يسترد 9 وحدات سكنية شاغرة بعد التعدى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشروق شن حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة التعمير، بقيادة اللواء أحمد حجازى، مدير الإدارة، لاسترداد الوحدات المتعدى عليها ورفع الإشغالات بالمدينة، وأسفرت الحملة عن استرداد (9) وحدات سكنية متعدى عليها مملوكة للجهاز.

وشدد وزير الإسكان على أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بعدم التهاون مع أى مخالفة، سواء كانت مخالفة بناء، أو تعديا على أملاك الدولة، والتعامل بحسم وبسرعة مع هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدا أنه لن يسمح بتقنين وضع أى مخالفة، والدولة ستطبق القانون على الجميع.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: تمكنت الحملة من إخلاء وتأمين الوحدات المستردة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون واستيداء لحقوق الدولة.

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وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدى عليها، من أى عناصر تخريبية، وحفاظاً على الممتلكات العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة استهدفت أيضا (8) مجمعات تجارية بمراكز خدمات الأحياء (الأول – الثانى )، حيث تم إخلاء الممرات من الإشغالات المتواجدة خارج حدود المحال التجارية، بجانب مصادرة الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، موضحا أن الحملة ساهمت فى تحقيق الإنضباط، وتيسير حركة المارة داخل المجمعات، والحملات مستمرة من أجل منع أى مظاهر عشوائية بمدينة الشروق.