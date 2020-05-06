أخبار مصر | الاقتراح مرفوض.. إلغاء اجتماع مناقشة تحويل الصيادلة لأطباء بشريين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاقتراح مرفوض.. إلغاء اجتماع مناقشة تحويل الصيادلة لأطباء بشريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للأطباء، انه تم إبلاغ النقيب العام الدكتور حسين خيري، بعدم انعقاد اجتماع مناقشة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين.

وكان مقررا عقد الاجتماع، صباح اليوم الأربعاء، لدراسة إمكانية تحويل الصيادلة الى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة.

وردت النقابة، على مقترح إمكانية تحويل الصيادلة الى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، برفض ذلك المقترح تمامًا، حيث أنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية.

وقالت، إنه يضر بصحة المواطن المصري، حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

وتابعت: هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، عليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب.

Advertisements

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.