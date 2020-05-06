أخبار مصر | سفرة اليوم الـ13 من رمضان.. سمك مشوي وأرز وسلطة خضراء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سفرة اليوم الـ13 من رمضان.. سمك مشوي وأرز وسلطة خضراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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وفي سفرة اليوم الثالث عشر من رمضان، نقدم لكم، طريقة عمل سمك مشوي وأرز السمك وسلطة خضراء وعصير قمر الدين.

تحضير السمك المشوي:

3 ملاعق كبيرة زيت ¾ كيلو سمك قشر بياض ملعقة زيت زيتون ملعقة صغيرة ملح وفلفل ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة زعتر ريحان شرائح ليمون 3 ملاعق كبيرة زبدة بقدونس 2 فص ثوم مفروم عصير ليمون تحضير سمك المشوي

ضعي الزيت في الوعاء وأضيفي السمك وقلبيه على الجانبين حتى يحمر، ثم أضيفي له زيت الزيتون والملح والفلفل والكزبرة الناعمة والزعتر وضعيه في صينية، وضعي عليه الريحان وشرائح الليمون، أدخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة. تحضير صوص سمك المشوي

ضعي الزبدة في طبق صغير، وأضيفي لها البقدونس والملح والثوم والليمون، وقلبي جيدًا، ثم ضعي الصوص على السمك وهو ساخن، ليصبح جاهز لتقديم. تحضير أرز السمك

2 كوب أرز مصري. ½ 2 كوب ماء. 2 بصلة كبيرة مفرومة. 2 فص ثوم مهروس. ثمرة فلفل أخضر مفرومة. Advertisements 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة صغيرة كمون. ملح وفلفل أسود تحضير أرز سمك مشوي