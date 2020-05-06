مصر | اندلاع حريق هائل بمصنع على طريق المريوطية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق هائل بمصنع على طريق المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع صباح اليوم الأربعاء، حريق هائل بمصنع بطريق المريوطية، جنوب الجيزة وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بطريق المريوطية، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده لباقي المجاورات، وجار السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأسفر عن الحريق تفحم عدد من السيارات المركونة بالجراج، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري، بشارع البحر الأعظم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، إلى المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، ونتج عنه تفحم عدد من السيارات المركونة داخل الجراج.

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وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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رجحت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران داخل مخزن كراسي بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، مساء أمس الخميس، وانتدبت الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، قد أخلت أمس الخميس، العقارات المحيطة بالمخزن محل الحريق، بسبب تمدد النيران للعقارات، بسبب شدة الرياح.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مخزن كراسي بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن بمنطقة عزبة الخلايفة، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وجار محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وبالفحص والمعاينة نشوب الحريق بمخزن مقاعد خاصة بصالونات الحلاقة، مغطى بالصاج، ما تسبب في انصهاره بفعل درجة الحرارة العالية، وتفحم محتوياته وسيارة، وتم إخراج أخرى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

وأجرى رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.