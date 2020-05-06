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مصر | نشرة مرور الخليج 365.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة مرور الخليج 365.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

أمطار خفيفة صباحًا، طقس لطيف على السواحل الشمالية.

مشمس، طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:

طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

طقس بارد على السواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، أمطار خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الشرقية، نشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 23

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درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 22 

درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 24 

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 26 

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 26 

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 26 

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 31 

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 33 

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33 

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 27 

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 2

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الكلمات الدلائليه
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