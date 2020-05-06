شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية استعدادًا للصيف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة ترام سبورتنج، في إطار خطتها لتطوير محطات الركاب استعدادا لموسم الصيف.

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إن أعمال التطوير شملت دهان وترميم محطة الترام وصيانة اللوحات الإرشادية، و شبكة الكهرباء المغذية للترام بالكامل.

وأوضح المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، ملامح خطة التطوير وذلك بالتنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات بمحيط محطات الترام، لضمان راحة الركاب، مشيرا الى استغلال الهيئة فترة حظر التجوال في تطوير ورفع كفاءة 3 مزلقانات ترام هي "فلمنج، سيدي جابر، المعسكر الروماني"، ما يساهم في زيادة سرعة الترام وتقليل الضوضاء الناتجة عنه.

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية

تطوير محطة ترام سبورتنج بالإسكندرية