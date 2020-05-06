شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة: تحصيل 25 مليونا و900 ألف من السداد الإلكترونى خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحصيل 25 مليون 900 ألف إليكترونيا خلال شهر أبريل، موكداً أن هناك إقبال من المواطنين عن طرق السداد الاليكترونى و الشحن الاليكترونى خلال أزمة كورونا.

و أضاف عكاشة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن العاملين بإدارة التحصيل حرصين على الالتزام بعملهم لإدراكهم أن تحصيل فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن هناك تعليمات للقطاع التجارى بالشركة بالاستمرار فى التحصيل مع مراعاة الحالات الإنسانية نتيجة توقف بعض الأعمال اليومية لحين انتهاء أزمة كورونا.

و أشار عكاشة نسب التحصيل بالشركة جيدة خلال شهرى مارس و أبريل و تسير بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، و وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الشركة القابضة للكهرباء.

و أشار عكاشة، إلى أن الشركة حريصة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات الكشف و التحصيل.