شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي: صاحب أداء مميز في التلاوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء.

وقال وزير الأوقاف، في بيان الثلاثاء: «فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر، وصاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا».

وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة.