شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: 490 ألف مشترك استخدموا منافذ شحن إلكترونية خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى عدد المشتركين بنطاق عمل شركة شمال القاهرة يبلغ حوالى 5 مليون مشترك، موكداً أنه منذ إصدار قرار حظر التجوال والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدأ المواطنين يقبلون على طرق الدفع الإلكترونى.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك ما يقرب من 490 ألف مواطن قاموا بشحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع خلال شهر أبريل، لافتاً إلى أنه تم تحصيل 110 مليون جنيه خلال شهر مارس و 98 مليون جنيه خلال شهر أبريل من الدفع الإلكترونى.

وقال عفيفى إن مشاكل فواتير الاستهلاك التى كان يعانى منها بعض المواطنين أصبحت أمر غير ملموس نتيجة الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الكهرباء تجاه هذه الأزمة، لافتاً إلى أنه إذا تمت المقارنة بين عدد شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير منذ 3 أشهر والآن، يتبين أن هناك انخفاض كبير فى حجم الشكاوى نتيجة دقة القراءة التى يتم غحضارها بواسطة شركة شعاع واعتمادها على التقاط صورة للعداد الكهرباء عند تسجيل القراءة.

وأشار عفيفى إلى أنه سيتم تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع الإدارات التابعة للشركة، وفقاً لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.