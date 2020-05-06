شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالقاهرة التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخطط ضخم لإعادة هيكلة القاهرة التاريخية واستعادتها كمركز للحضارة والثقافة، حيث تعد القاهرة أكثر العواصم تنوعا حضاريا، ووضعت الدولة مخطط تطوير شامل لقلب القاهرة القديمة وواجه ذلك الكثير من التحديات مثل العشوائيات والمدابغ وغيرها ويتكامل المخطط مع مشاريع مصر القومية.

ويعرض ”الخليج 365” المشاريع الهامة الجارى تنفيذها بالعاصمة والتي ستغير واجهة العاصمة وتستعيد مجدها الحضارى .

1- مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون :

يقام على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الأنقاض، تمهيداً للبدء في أعمال الرفع المساحي والجسات بالمشروع، بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا إعداد تقرير واف للمباني الحكومية المتواجدة بالمنطقة، والمنطقة تقع على مساحة 95 فداناً، وتعتبر ضعف مساحة منطقة مثلث ماسبيرو، ستشهد إقامة عدد من المشروعات الترفيهية والسياحية سيستفيد منها كافة المواطنين، وبالفعل بدأت شركة المقاولات أعمال التطوير بالموقع.

2- نقل المدابغ :

تم نقل جميع الورش والمدابغ الموجودة خلف سور مجرى العيون إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكى، كما تم نقل نحو أكثر من 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.

3- تطوير ميدان التحرير:

‏تطوير شامل لميدان التحرير والمنطقة المحيطة وتركيب مسلة مصرية قديمة ليصبح بمثابة متحف مفتوح أمام المتحف المصري مع توحيد ألوان المباني وتنفيذ نظام إضاءة للميدان والمنطقة بالكامل عن طريق شركة الصوت والضوء.

4- تطوير كورنيش النيل:

تم تطوير جزء كبير من كورنيش النيل بالقاهرة والآن جارى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر على ضفاف النيل، بطول 2 كم من كوبرى 15 مايو ويتضمن المشروع إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم و إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات.

5- مشروع محور الحضارات:

جارى إنشاء 6 كباري بمنطقة عين الحياة في مشروع ضخم مخطط له جيدًا حيث يتم إنشاء 3 كبارى من إجمالى 6 كبارى يربطوا المنطقة بالطريق الدائرى وطريقى صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية، ‏تم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع في التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تمت أعمال الردم وأعمال التدبيش، و فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر

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6- تطوير وتطهير بحيرة عين الصيرة:

تم توريد مكونات النوافير وتجميعها وجار تركيب 13 نافورة بارتفاع 2.5م خلف المسرح، بالإضافة إلى 4 مجاميع مكونة من نافورة كبيرة بارتفاع 8م وحولها 8 نافورات بارتفاع 2,5 م، كما أنه جار تركيب شبكة الري العادية لري الأشجار والنخيل، وفي الوقت نفسه جار تنفيذ أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، إلى جانب أنه جار حالياً تنفيذ طبقات الإحلال للمشايات الرئيسية والفرعية.

7- مدينة الروبيكي للجلود:

أكبر مدينة لصناعة الجلود فى الشرق الأوسط بمنطقة الروبيكى فى القاهرة و تُعد رافدا أساسيا من روافد الصناعة المصرية وتمثل نقلة حضارية لصناعة متكاملة ومتطورة فى دباغة وصناعة الجلود بأياد مصرية وتم نقل نحو 95% من القوى الإنتاجية بمجرى العيون إلى المشروع القومى الحديث بمدينة الروبيكى المقام على مساحة تتخطى 515 فدانا والذى ارتفعت معه دباغة الجلود من 125 مليون قدم مربع "منتج نصف تشطيب" إلى 350 مليون قدم مربع كامل التشطيب؛ مما يحقق معدل نمو صناعى بقطاع الجلود ليصل إلى 10% سنويا ويخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة باستكمال مراحل المشروع.

8- نقل المومياوات الى متحف الحضارات:

سوف يتم نقل 22 مومياء و17 تابوت ملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالتوازى مع مشاريع تطوير سور مجرى العيون و منطقة عين السيرة و نقل المدابغ ضمن مخطط تطوير العاصمة التاريخية و القضاء على العشوائيات و توزيع الاثار توزيع مناسب ليقوم السائح بزيارة اكثر من منطقة ، وجارى تطوير المنطقة في نطاق خط سير المومياوات الملكية حيث يخرج الموكب من المتحف المصري بالتحرير باتجاه الكورنيش من جاردن سيتي ثم قصر العيني والمنيل و مصر القديمة ثم يتخذ الكوبري المؤدي لمنطقة الجيارة ومنها إلى متحف الحضارة .

9- مدينة الاسمرات:

ضمن مشروع مصر القومى للقضاء على العشوائيات وتسكين أهالى القاهرة من ساكنى المناطق الخطرة فى القاهرة التاريخية فى مساكن جديدة كاملة التجهيز والتشطيب .

10- تطوير المتحف المصري بالتحرير:

المتحف المصرى بالتحرير لن يفقد مكانته بافتتاح المتحف الكبير و نقل المومياوات الى متحف الحضارة حيث سيتم تطويره خلال السنوات الثلاث المقبلة بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى قدرها 3.1 مليون يورو.