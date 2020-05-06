السيطرة على حريق برج شبرا الخيمة بعد 5 ساعات متواصلة واستمرار أعمال التبريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوى، على حريق شب بأحد الأبراج بمنطقة أرض الحافي بميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة والمقام على مساحة 400 متر، بعد استمرار أعمال الإطفاء 5 ساعات متواصلة وذلك بواسطة 10 سيارات إطفاء، وجار الآن عملية التبريد بالمنطقة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، انتقلا إلى موقع حريق ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، يرافقهما نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث اندلع حريق في مخزن مقام بأحد العقارات.

وشهدت أعمال إطفاء حريق شب بالبرج بميت نما، التابعة بحي غرب شبرا الخيمة، اختناق 3 أشخاص تم على الفور نقلهم إلى مستشفى قليوب لتقديم الرعاية الإسعافات.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات بميت نما، التابعة بحي غرب شبرا الخيمة، وامتدت النيران من المخزن إلى الأدوار العلوية بالعقار، مما أدي إلى نشوبها بها، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ومن ناحيتها أعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تشكيل من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر التي يخلفها الحريق حتى الآن.

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السيطرة على حريق البرج



البرج بعد الحريق