شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: شهب إيتا الدالويات تمطر سماء مصر اليوم بـ30 شهابا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن زخة شهب إيتا الدالويات تمطر سماء مصر اليوم الأربعاء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، لافتا إلى ان زخة شهب إيتا الدالويات تكون نتيجة مرور الأرض في جزيئات غبار أو مخلفات مذنب هالي الشهير، وقد سُميت بـزخة الدلويّات لأن الشهب تظهر فيها كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو قرب نجم إيتا - ألمع نجوم الدلو .

وكشف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات له، أن متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهاب في الساعة، ولكن سيكون القمر البدر في هذا التوقيت حائلا كبيرا لرؤية شهب كثيرة خصوصا الضعيف منها مما يؤثر على عدد الشهب المرئية بطبيعة الحال .

وتقترب الكرة الأرضية من البقايا الغبارية لمذنب هالي مصدر شهب إيتا الدالويات السنوية ويتوقع أن تصل ذروتها خلال الساعات قبل شروق شمس، اليوم الأربعاء 6 مايو بسماء مصر والوطن العربي وسيتزامن معها وجود القمر شبه المكتمل ما سيتسبب في طمس العديد من الشهب باستثناء الساطعة منها لذلك سنه 2020 ليست من السنوات المثالية لرصد شهب ايتا الدالويات.

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وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن مصدر شهب ايتا الدالويات الحطام الغباري من مذنب هالي والمتناثر على طول مداره، وفي كل عام تعبر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس عبر مدار المذنب اواخر ابريل ومطلع مايو، وتضىء تلك الجسيمات السماء في صورة شهب تنشط خلال الفترة من 19 أبريل إلى 20 مايو، إلا أن كوكبنا سيكون في عمق تلك البقايا في السادس من مايو الجاري .