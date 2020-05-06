شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: منع التراكمات بمناطق الفرز ونقل المخلفات أولا بأول للمقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، جميع أعضاء النقابة من العاملين بالنظافة، بمناطق جمع المخلفات بالقاهرة الكُبرى، " أرض اللواء- المحور، منشية ناصر- جبل المقطم، الوحدة الوطنية – سجن طرة، حلوان خلف مدافن مايو، البراجيل – إمبابة، الخصوص – القليوبية"، بمتابعة إزالة المخلفات بشكل يومى، وعدم تراكم القمامة بعد فرزها، ونقلها إلى المقالب العمومية.

وأوضح المقدس، فى تصريحات لليوم السابع: أنه أكد على ضرورة التخلص الأمن من المخلفات، ونقلها إلي المقالب العموميه حفاظا علي أرواح المواطنين، وخاصة لاقتراب المناطق العمرانية من مناطق عمل أعضاء النقابة، حفاظا على المواطنين، وذلك لحين تخصيص الحكومة أماكن جديدة خارج المناطق السكانية.

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من ناحية أخرى، كان قد قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن النقابة طالبت اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتخصيص 100 فدان فى الظهير الصحراوى لمنطقة أبو رواش، لنقل مناطق الزبالين بالبراجيل وأرض اللواء، بعيدا عن المناطق العمرانية، موضحا أن الزبالين مستمرون فى أعمالهم بتلك المناطق، إلى أن يتم تسلم الأرض الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بشروط إجراء عمليات نظافة يومية، وجولات تفقدية من مجلس المدينة، ومعاقبة المخالف من الأعضاء.

وأشار إلى أن النقابة أجرت حصرا للزبالين فى منطقتى البراجيل، وأرض اللواء، لمحاسبة المخالف منهم، وضمان حقهم فى الأرض الجديدة فى أبو رواش، مؤكدا أن أعضاء النقابة نظفوا منطقة البراجيل، وأصبحت مدينة نموذجية، لافتا إلى ضرورة إنشاء محطات مناولة فى كل حى من أحياء القاهرة، البالغ عددها 32 حى، وذلك لرفع القمامة منها بشكل يومى، وزيادة كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.