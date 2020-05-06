شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات العزل بـ6 محافظات تستقبل مصابى كورونا بالزيتون والليمون والتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اتحضر للأخضر..اتحضر للمستقبل" مبادرة رئاسية تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئى في مصر وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر سعت وزارة الصحة إلى الاتساق مع رؤاها فوقعت برتوكول تعاون مع مبادرة "هنجملها"، لتجميل وتشجير مستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الصدر والحميات، لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل".

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البروتوكول يتضمن زراعة عدد من الأشجار المثمرة والأطول أعمارًا في الأرض والأقل استهلاكًا للمياه ومنها أشجار الليمون، الزيتون، التين، بمستشفيات الحميات والصدر بمحافظات الجمهورية، بهدف تشجير وتجميل وزيادة المساحات الخضراء بتلك المستشفيات والتي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيف ملوثات الهواء وتحسين جودته خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، لما للأشجار من دور حيوي في التصدي للتغيرات المناخية، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حرصًا على إيجاد مناخ صحي للمرضى يساهم في تحسين حالتهم الصحية.

البروتوكول سيتم تنفيذه على مراحل متتالية، تتضمن المرحلة الأولى مستشفيات الحميات والصدر بـ 6 محافظات (القاهرة، الشرقية، الغربية، الفيوم، الجيزة، مرسى مطروح).