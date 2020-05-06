أخبار مصر | تشغيل تجريبي لمجزر ١٥ مايو نصف الآلي في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشغيل تجريبي لمجزر ١٥ مايو نصف الآلي في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بمدينة 15 مايو، بتوجيهات اللواء خالدعبد العال، محافظ القاهرة، وضمن الجهود المبذولة للمنطقة الجنوبية للاهتمام بتشغيل المشروعات المتعثرة.

وأوضحت نائبة المحافظ، أن هناك بعض المعوقات، التي تسببت في تعطيل وتعثر تشغيل المجازر، من ضمنها بعض الملاحظات الفنية التي أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، وبعض المعوقات الأخرى، ولكن بمضاعفة الجهود من خلال التوجيهات لإدارة التفتيش الفني والإدارات المعنية بالمتابعة الخارجية مع الجهات الأخرى لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع والسعي بكل جد واهتمام لحله وتم تذليل كل العقبات وتلافى جميع الملاحظات.

والمجزر نصف آلي، مقام على 7 أفدنة، وهو مكون من عنبر كبير لذبح العجول، وعنبر صغير لذبح الخرفان: سعة عنبر الضاني 300 رأس في اليوم.

ويتكون المجزر، من مبنى إدارى مكون من دورين بالأرض، ومساحة المبنى الإداري 400م٢، كما أن سعة عنبر العجول 200 رأس في اليوم، بالإضافة إلى، مظلة انتظار الضاني للذبح و مظلة انتظار العجول للذبح يعادل 5 آلاف م٢، وتعتبر الجهة المالكة، هي مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، وأصدر وزير الزراعة قرارًا بالتشغيل إداريا بواسطة مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

يخدم المجزر، المنطقة الجنوبية، بدءا من طرة المعادي والمعصرة وحلوان ومايو والتبين، إلى جانب مجزر البساتين، الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيده زينب.

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وتم بالفعل التشغيل التجريبى لحين الافتتاح الرسمى من محافظ القاهرة.

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

وفى إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة فى الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى، قامت باتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين واعدام المضبوطات بالمجزر الآلى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذه الحملات مستمرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.