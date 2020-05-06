أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة: تشطيب سوق المسلة بالمطرية بمعرفة وزارة الأوقاف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة: تشطيب سوق المسلة بالمطرية بمعرفة وزارة الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع مجموعة من باعة سوق المطرية القديم للحوار تمهيداً لنقله إلى السوق الجديد بالمسلة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن السوق الجديد جار تشطيبه بمعرفة وزارة الأوقاف.

حضر رئيس حى المطرية، وأعضاء مجلس النواب عن المطرية على الدمرداش ووائل الطحان، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة نقل السوق.

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

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وفى إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة فى الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مديرية الطب البيطرى، قامت باتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بالمجزر الآلى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذه الحملات مستمرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، البدء في إزالة جميع مخالفات البناء بشارع جسر السويس، أحد المحاور المرورية المهمة في شرق القاهرة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء بعقار مخالف أمام ميدان الألف مسكن، تم بناؤه من دون ترخيص، وتجاوز قيود الارتفاع المسموح به، مؤكدًا عدم التصالح في المخالفة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد شكل لجنة قانونية ضمت في هيئتها عدة جهات أهمها الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، لبحث مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بنطاق حي عين شمس، وترعة الطوارئ بنطاق حي السلام أول.