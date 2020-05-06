مصر | نادي القضاة في ذكرى وفاة هشام بركات: الإرهاب لن يردعنا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة في ذكرى وفاة هشام بركات: الإرهاب لن يردعنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي القضاة أصدر بيانا في ذكرى استشهاد البطل هشام بركات النائب العام جاء فيه: "ستظل ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام ١٤٣٦ هجريا تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل ابن من أبناء النيابة العامة بل وعلى قلب كل مصري يعشق تراب هذا الوطن".
وتابع البيان: "إذ استفاق المصريون في هذا اليوم على دوي انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة، مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام، وإن كانت قد صدمتنا الفاجعة وهزت مشاعرنا المأساة إلا إن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا في عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذي أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم في إرساء دعائم العدل".
وأضاف البيان: "لن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود عن استكمال مسيرتنا في أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان، رحم الله الشهيد البطل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وشهداءنا القضاة الأبرار".
وفي سياق متصل، صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل.
وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وخالص دعائه أن يمن على المصابين بالشفاء، مشددا على أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة في هذا الشهر الفضيل لهي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان.
كما أكد نادي القضاة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها.
داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنا أمانا وشعبها الكريم.