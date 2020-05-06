مصر | نادي القضاة في ذكرى وفاة هشام بركات: الإرهاب لن يردعنا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة في ذكرى وفاة هشام بركات: الإرهاب لن يردعنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي القضاة أصدر بيانا في ذكرى استشهاد البطل هشام بركات النائب العام جاء فيه: "ستظل ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام ١٤٣٦ هجريا تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل ابن من أبناء النيابة العامة بل وعلى قلب كل مصري يعشق تراب هذا الوطن".

وتابع البيان: "إذ استفاق المصريون في هذا اليوم على دوي انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة، مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام، وإن كانت قد صدمتنا الفاجعة وهزت مشاعرنا المأساة إلا إن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا في عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذي أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم في إرساء دعائم العدل".

وأضاف البيان: "لن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود عن استكمال مسيرتنا في أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان، رحم الله الشهيد البطل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وشهداءنا القضاة الأبرار".

Advertisements