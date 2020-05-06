شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» في ذكرى رحيل هشام بركات: لن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب عن مسيرتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس إدارة نادي القضاة، أن ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات في 12 من شهر رمضان عام 1436 هجريا، ستظل تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل ابن من أبناء النيابة العامة، بل وعلى قلب كل مصري يعشق تراب هذا الوطن.

وقال المستشار رضا محمد السيد، عضو مجلس إدارة نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسمه، إن المجلس أصدر بيانا جاء فيه: «استفاق المصريون في هذا اليوم على دوي انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة، مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام».

وأضاف البيان: «صدمتنا الفاجعة وهزت مشاعرنا المأساة إلا إن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا في عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذي أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم في إرساء دعائم العدل، ولن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود عن استكمال مسيرتنا في أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان.. رحم الله الشهيد البطل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وشهداءنا القضاة الأبرار».