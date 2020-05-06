شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 104 مصريين عائدين من الهند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأربعاء، رحلة طيران للمصريين العائدين من الهند ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج.
وأكد عماد إمام، مدير الإعلام بالمطار، أن الرحلة أقلت 104 من المصريين العالقيين في الهند طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.
وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة 14 يومًا.
وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم، منعا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.
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