شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية أحد أهم أدوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما أكد عليه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى كشف عن موافقة الصندوق على إقراض 697 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بقروض بلغت 5.2 مليون جنيه في 13 محافظة.

فى النقاط التالية نوضح شروط الحصول على قرض صندوق من التنمية المحلية:

1. أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

2. أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.

3. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

Advertisements

4. ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

5. توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

6. يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافى الذي تم إتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنيه من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالي والبالغ 15 مليون جنيه خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالي الحالى، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم بتقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات مدرة للدخل والتى تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقري وذلك بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل، كما يساهم فى إعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات لضمان كفاءة استخدام وسداد أموال الصندوق، لافتاً الى أن الصندوق يدعم وبقوة مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي وذلك بضرورة مشاركة المقترضين في جزء من تكلفة تلك المشروعات.

ووجه التنمية المحلية فى وقت سابق، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور اعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن .