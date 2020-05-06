شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مساء الثلاثاء، شفاء 15 حالة من مصابي فيروس «كورونا» المستجد وخروجهم من مستشفى العزل والحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد تلقيهم للرعاية الطبية والصحية اللازمة وامتثالهم تماما للشفاء، بالإضافة لتحول 9 حالات من إيجابية إلى سلبية، مؤكدا متابعتهم المتابعة الدقيقة وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتي التماثل التام للشفاء .

وبذلك يكون جميع الحالات التي أصيبت في جنوب سيناء من المصريين والبالغ عددها 24 حالة تماثلت للشفاء.

وتواصل مديرية الصحة جهودها المكثفة حول مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة ومنظمة الصحة العالمية المقررة، حيث أنه حال ظهور أي حالات إيجابية لفيروس «كورونا» المستجد بالمحافظة بعد ثبوت إيجابية التحاليل يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحو تحويل جميع المصابين لمستشفي العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع فرض إجراءات العزل الذاتي لكافة المخالطين للحالات المصابة عقب ظهور نتائج التحاليل مباشرة في منطقة السكن أو العمل وفرض الحجر الصحي عليهم لمدة أربعة عشر يوما فترة حضانة المرض ومتابعتهم المتابعة الدورية مع إعطائهم الإرشادات والنصائح الطبية الواجب اتباعها خلال فترة العزل، علاوة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة نحوأعمال الرش وتطهير أماكن إكتشاف الإصابة لمنع إنتشار الفيروس ونقل العدوي.

ونصحت مديرية الصحة المواطنين بالتزام التباعد الاجتماعي، وضرورة اتباع قواعد الحيطة والحذر نحو تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة وترك مسافات مع المحيطين مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واتباع كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع إنتشار الفيروس ونقل العدوي .