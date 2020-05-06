شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«عزل كفر الدوار»: تحويل 6 حالات لـ«النقاهة» واستقبال 19 مصابًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي ورئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، إنه تم تحويل 6 حالات من نزلاء المستشفى إلى «نُزل الشباب» لقضاء فترة نقاهة، مضيفا أن المستشفى استقبل 19 حالة جديدة للعلاج من فيروس «كورونا» المستجد.

واستقبل مستشفى كفر الدوار العام، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، والذى بدأ فى استقبال الحالات اعتبارًا من 16 إبريل الماضى، 277 حالة منذ بدء التشغيل، وتحولت نتائج 116 حالة منها من إيجابى إلى سلبى، وتعافى 64 مصابًا خرجوا إلى المنازل، وخرجت73 حالة أخرى إلى نُزل الشباب بعد استقرار حالتهم.

وتم سحب عينات من الفوج الثانى للطاقم الطبى لعدد 34 من أعضاء الطاقم من إجمالى 190 من الأطباء والتمريض والفنيين، قبل مغادرتهم للمستشفى، اليوم الأربعاء، إلى العزل المنزلى لمدة 14 يومًا بعد انتهاء فترة عملهم، وجاءت نتائج العينات المسحوبة من أفراد الطاقم سلبية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.