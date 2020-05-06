شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أرقام جلوس طلاب «الثانوية الأزهرية» على بوابة الأزهر الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، على نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، وإتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

ووجه وكيل الأزهر، في بيان، بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات.

كما أوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصا على سلامتهم وتنفيذا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي http://www.azhar.eg/seatsNO.html وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة بياناته الشخصية.