شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع عدادات الكهرباء التقليدية وطرق قراءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك 6 أنواع من عدادات الكهرباء التقليدية يتم تركيهم لدى المشتركين منهم بدأ يختفى بشكل كبير و أصبح من الانواع النادرة وهو العداد الميكانيكى و الأكثر انتشارا حالياً هو العداد الديجيتال الذى يتم استبداله حالياً بمسبوق الدفع ، ”الخليج 365” يرصد لقراءاه كل ما يريد معرفته عن انواع العدادات و كيفية قراءتها ، وهى كما يلى:

1- عداد ديجيتال وجه واحد :

تكون قراءة العداد من الخمس خانات بعد الفاصل، بعد الضغط علي الزر لمعرفة عدد الكيلووات في الساعة.

2- عداد ديجيتال ثلاث أوجه:

تكون قراءة العداد بالسبع خانات كاملة، بعد الضغط علي الزر لتوضيح حجم الاستهلاك بالكيلو وات في الساعة.

3- عداد ميكانيكي وجه واحد:

تكون القراءة من الخمس خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود علامة (,) أو مربع باللون الأحمر.

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4- عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

تكون القراءة في هذا العداد بضرب قيمة الاستهلاك في 10 بعد قراءة الـ 6 خانات كاملة، لأن القراءة به تبدأ بالعشرات أو تضرب في 100لأن القراءة تبدأ بالمئات.

5- عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

تكون القراءة فيه بالـ6 خانات كاملة وموضح علي العداد معامل الضرب حتي في حالة بداية القراءة بالآحاد.

6- عداد ميكانيكي بـ4خانات فقط

القراءة من 4 خانات ويتم اضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكن مراجعته من فاتورة الشهر السابق.