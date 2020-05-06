شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تمويل "المركزى" لأى بنك يعانى نقصا فى السيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مشروع قانون البنك المركزى والنظام المصرفى شروط وضوابط لقيام البنك المركزى بتقديم التمويل لاى بنك يعانى من نقص فى السيولة، حيث اعطت المادة "10" التى وافق عليها البرلمان فى جلسة الاثنين، لمجلس ادارة البنك المركزى الموافقة على تقديم تمويل طارئ لاى بنك يعانى من نقص فى السيولة ولكنه وضع شروط لتقديم هذا التمويل منها أن يكون البنك ذا ملاءة مالية وألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى؛ على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

وجاء نص المادة "10 كما وافق عليها المجلس كما يلى

لمجلس الادارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يٌعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية:

Advertisements

أ- أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.

‌ب- ألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى.

‌ج- أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.

د- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.