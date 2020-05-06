شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الأمريكيون "محاربون" ولا يمكن الجلوس بالمنزل للسنوات الـ3 المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شجع الرئيس دونالد ترامب الشعب الأمريكي على النظر إلى أنفسهم على أنهم "محاربون" حيث حث الدولة على المضي قدمًا نحو إعادة فتح الاقتصاد ، قائلاً فى مقابلة حصرية مع قناة" إيه بى سى" إنه ليس من الواقعي الحفاظ على المبادئ التوجيهية الصارمة للمسافة الاجتماعية على المدى الطويل.

وقال خلال مقابلة في فينيكس ، أريزونا ، في أول رحلة رئيسية للرئيس منذ شهور منذ تفاقم تفشي الفيروس، "لا يمكننا الجلوس في المنزل للسنوات الثلاث المقبلة".

ورغم تأكيده أن هناك سيكون "المزيد من الموت" في المستقبل ، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بأن الفيروس سوف يزول ، بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى لقاح.

وقال "سيكون هناك المزيد من الموت ، لأن الفيروس سيمر ، بلقاح أو بدونه. وأعتقد أننا نقوم بعمل جيد للغاية في اللقاحات ولكن ، مع أو بدون لقاح ، سوف يمر ، وسوف نعود إلى وضعنا الطبيعي. لكنها عملية صعبة. ليس هناك شك في ذلك."

تتناقض النظرة المتفائلة للرئيس مع إجماع الرأي بين خبراء الصحة العامة في التحذير من أن الفيروس سيظل يشكل خطرًا كبيرًا حتى الوقت الذي يكون فيه العلاج والتلقيح فعالين.

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وقال موقع "إن بى سيه نيوز" إن إصرار ترامب المستمر على أن الأمريكيين لا يواجهون أي مشاكل في الاختبار إذا لزم الأمر يتناقض أيضًا مع شكاوى الحكام ومسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد أنهم يفتقرون في بعض الأحيان إلى الإمدادات اللازمة لإجراء الاختبارات.

وردا على سؤال من موير عما إذا كان "في الوقت الراهن" ، أي عامل أمريكي متوتر بشأن العودة إلى العمل ويرغب في إجراء اختبار يمكنه الوصول إلى اختبار الأجسام المضادة ، قال ترامب نعم.

وقال ترامب "لا يجب أن تكون لديهم مشكلة".

و رفض الرئيس تحليلين جديدين حذرا من إعادة فتح سابق لأوانه ، واحد من جامعة جونز هوبكنز حذر من أن معدل الوفيات اليومي يمكن أن يتضاعف تقريبًا بحلول يونيو ونموذج من جامعة واشنطن يحذر من أن عدد وفيات الأمريكيين قد يزيد إلى ما يقرب من 135000 بحلول 4 أغسطس.

وقال "لقد كانت هذه النماذج خاطئة للغاية منذ اليوم الأول. لقد كانوا مخطئين للغاية ، لقد خرجوا عن السيطرة. وأضاف "إنهم يواصلون صنع نماذج جديدة وهم مخطئون".

وأوضح "تلك النماذج التي تذكرها تتحدث عن الوضع دون إجراءات التخفيف الاحترازية. حسنًا ، نحن خففنا وتعلمنا التخفيف ، ولكن يمكننا أن نكون في مكان العمل ونعمل في مكاننا ونخفف أيضًا."

لكن نموذج جامعة واشنطن أخذ في الاعتبار استمرار التخفيف ، وقال جونز هوبكنز إن المعلومات الواردة في نموذج التحليل الخاص به تضمنت "بعض السيناريوهات" مثل الاسترخاء المبكر للتباعد الاجتماعي.