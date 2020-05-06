سيارة خزان الحماية المدنية بالقاهرة تدعم القليوبية للسيطرة على حريق شبرا الخيمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل، سيارة خزان استراتيجي من الحماية المدنية بالقاهرة، لدعم الحماية المدنية بالقليوبية فى أعمال السيطرة على حريق أحد الأبراج بمنطقة ميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة.

وأعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن أحد الأبراج بمنطقة ميت نما التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، والذي نشب حريق هائل به في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خالي من السكان، وكان ملتزما بقرار حظر التجوال ويتم غلقه في المواعيد المحددة.

وانتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إلي موقع حريق ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة، يرافقهما نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث اندلع حريق في مخزن مقام بأحد العقارات، وحتي الآن يوجد 3 إصابات باختناق وتوجهوا لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

وشهدت أعمال إطفاء حريق شب بالبرج بميت نما، التابعة بحي غرب شبرا الخيمة، اختناق 3 أشخاص تم على الفور نقلهم إلى مستشفى قليوب لتقديم الرعاية الإسعافات.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات بميت نما، التابعة بحي غرب شبرا الخيمة، وامتدت النيران من المخزن إلى الأدوار العلوية بالعقار، مما أدي إلى نشوبها بها، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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وتتم الأن أعمال السيطرة على الحريق ومنع نشوبه للعقارات المجاوره أو العقارات العلوية، باستخدام 10 سيارات إطفاء حتى الآن، إلى جانب الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين وحلات الإختناق.

ومن ناحيتها أعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تشكيل من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر التي يخلفها الحريق حتى الآن.



أعمال السيطرة على الحريق



خزان الحماية المدنية بالقاهرة



لحظة وصول الخزان