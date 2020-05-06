شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دعاء الشيخ محمود إسماعيل للتحصين ضد وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدى الشيخ محمود إسماعيل قراء الخليج 365 دعاء للتحصين من فيروس كورونا، ويعد الشيخ محمود أحد شباب محافظة القليوبية، تعلق قلبه بالقرآن منذ الصغر حتى بدأت رحلته مع التلاوة، حيث حفظ القرآن من سن الخامسة، دعّمه والده حتى أتم حفظ القرآن الكريم فى سن الـ12 عاما، ولم يتوقف حفظه للقرآن عند رواية واحدة، بل حفظ القرآن بـ 7 قراءات، حتى أصبح خطيبا بالمسجد..

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وقال الشيخ محمود إسماعيل، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الكُتاب له دور كبير فى التلاوة والحفظ الصحيح للقرآن الكريم، فمنه تخرج مشايخ عظماء، مشيرا إلى أن مثله الأعلى الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندى، ويعشق الشيخ عبدالفتاح الطاروطى وطه الفشنى، ويوميا يستمع إلى تلاوتهم ليتعلم منهم.

وأشار محمود اسماعيل إلى أنه خريج من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ويعمل حاليا خطيب بنظام المكافأة بأحد المساجد بمدينة الخصوص، بجانب أنه مقرئ قرآن وابتهالات بالمناسبات، وأنه بدأ العمل منذ أن كان طالبا بالصف الثالث الثانوى لشغفه بتلاوة القرآن، وتحقيق أمنية والده أن يسير بطريق القرآن ويعلم غيره .

وتابع: الفضل الكبير بعد والدى يرجع للشيخ حسانين جبريل معلمى الذى حفظت القرآن على يديه بـ7 قراءات، حتى أنفع بعلمى غيرى، وأشار إلى أنه شارك فى العديد من مسابقات القرآن الكريم والإنشاد الدينى وحصل فيها على المركز الأول على مستوى المحافظة بمراكز الشباب بالقليوبية، ويتمنى تحقيق حلمه ويكون مقرئا بالإذاعة المصرية.