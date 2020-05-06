محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
ناشدت نقابة القراء جميع المقرئين على مستوى الجمهورية الالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات.
وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي للنقابة، إن جنازة الشيخ الطبلاوي ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة ممثلة عن بقية القرّاء على مستوي الجمهورية وتشيع الجثمان والصلاة علي الفقيد من المقابر ظهرًا، نظرًا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.
ودعا الساعاتي المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة، وأن يتخذوا من القرآن آيات ترحم على روحه الطاهرة.
وحول إقامة النقابة سرادق عزاء قال الساعاتي، إن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمين بالتعليمات، ولن يكون هناك سرادق عزاء، وسيقتصر العزاء علي تشييع الجثمان أمام المقبرة.
وتوفي الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة وإعلان.. نقابة القراء توضح تفاصيل جنازة الشيخ الطبلاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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