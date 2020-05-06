"وقف برنامج رامز مجنون رسمي وفض اعتصام النهضة".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات الهامة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

إعادة محاكمة 12 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت في 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

نظر دعوى وقف برنامج "رامز مجنون رسمي" على قنوات mbc

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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى المحامي فهمي بهجت، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

واختصمت الدعوى رقم 39636 لسنة 74 قضائية، الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

وذكرت الدعوى، إن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، كذلك يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، كما أنه يطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق - على حد قوله-.

كان أعلن محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عقد اجتماع طارئ للجنة الشكاوى بالمجلس اليوم لمناقشة شكوى مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي".

وكانت مستشفى الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان قد طالبت من النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".

إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث عنف طلعت حرب"

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث طلعت حرب".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة و الخاصة، وحيازة ألعاب نارية، و التعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.​