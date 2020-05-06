نادي القضاة في ذكرى هشام بركات: لن تثنينا ظلمة الإرهاب عن استكمال مسيرتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحيا نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ذكرى استشهاد النائب العام الأسبق البطل هشام بركات النائب.

وذكر النادي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: فستظل ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام ١٤٣٦ هجريًا تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل ابن من أبناء النيابة العامة بل وعلى قلب كل مصري يعشق تراب هذا الوطن".

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وأوضح: "إذ استفاق المصريون في هذا اليوم على دوي انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة، مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام".

وواصل: "إن كانت قد صدمتنا الفاجعة وهزت مشاعرنا المأساة إلا إن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا في عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذي أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم في إرساء دعائم العدل".

وأتم بيانه: "لن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود عن استكمال مسيرتنا في أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان .. رحم الله الشهيد البطل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وشهداءنا القضاة الأبرار".​