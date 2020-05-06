أخبار مصر | لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستطيع الطلاب الدخول على الموقع بالرقم القومي، وتتاح لهم فرصة طبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

ووجه "عباس" بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة، وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في الأعوام السابقة.

كما أوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة. ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي http:www.azhar.egseatsNO.html وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة بياناته الشخصية. Advertisements جاء ذلك بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في خدمة طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية، حيث شهدت منظومة التعليم الأزهري قبل الجامعي تطورًا ملحوظًا هذا العام في جميع الجوانب التعليمية، بهدف خدمة طلاب الأزهر الشريف. وزير الأوقاف ينعى الشيخ الطبلاوي نقيب القراء في سياق آخر، نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء (رحمه الله)، ويتوجه لأسرته وأهله ومحبيه بخالص العزاء.