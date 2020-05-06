مصر | عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع قبل قليل، حريق هائل في مخزن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما، بمحافظة القليوبية.

من جانبها، انتقلت الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمساكن والأماكن المجاورة، وتكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وتحاول أجهزة الحماية المدنية السيطرة على الحريق، الذي اندلع في مبنى مكون من 10 طوابق، ومقام على مساحة 400 متر، حيث أسفر الحريق عن احتراق المبنى بالكامل، وإصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى.

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وتبين أن المكان يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما، وكان مغلقا بسبب قرارات الغلق المبكر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وانتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى موقع الحادث، برفقة عدد من القيادات الأمنية، وهم كل من: اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، والمقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية في جنوب القليوبية، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وكلف "الهجان"، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة، حيث يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبنى.