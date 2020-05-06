مصر | الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمخزن زيوت بالبحر الأعظم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بمخزن زيوت بالبحر الأعظم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الحماية المدنية، محاولة عمليات إخماد حريق داخل محل ومخزن زيوت ومغسلة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ومنع امتداد النيران إلى المجاورات.

وامتدت النيران الناتجة عن حريق داخل مخزن زيوت بشارع البحر الأعظم، بالجيزة، لعقار مجاور لها ومغسلة، فأخلت الحماية المدنية العقار، لعدم وقوع مصابين، في محاولة السيطرة على الحريق.

واندلع حريق منذ قليل، داخل مخزن زيوت بشارع البحر الأعظم، بالجيزة، وانتقلت ١٢ سيارة اطفاء للسيطرة على الحريق

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مخزن زيوت، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ٨ سيارات إطفاء وجاري تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

بحوزته 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. استغل مالك ثلاجة بمنطقة العمرانية، الظروف الراهنة بالبلاد لبيع سلع غذائية غير صالحة، فسقط في قبضة المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات.

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وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، وعرضها على المعمل الجنائي، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، شنت مباحث التموين بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العمرانية حملة على الأسواق والتجار وتم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية وحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، سقط مالك شركة لترويجه لكحوليات مجهولة المصدر لبيعها عبر "فيسبوك"، استغلالًا للمواطنين والظروف الراهنة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، فأمرت النيابة العامة بالجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاطه.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، التي ضبطت بحوزته.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات تفيد قيام مالك شركة بترويج عن كحوليات للبيع في فيس بوك مجهولة المصدر، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث الجيزة، وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضابط مالك الشركة، وبحوزته 25 جركن بها مادة شفافة وادعاء أنها كحولي ايثيليي، 134 كرتونة تحتوي على عبوات جيل مطهر مجهول المصدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.