مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. حريق بمحل زيوت بالبحر الأعظم.. وبيان مهم من النائب العام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. حريق بمحل زيوت بالبحر الأعظم.. وبيان مهم من النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار.

امتدت النيران الناتجة عن حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، لعقار مجاور لها ومغسلة، فاخلت الحماية المدنية العقار، لعدم وقوع مصابين، في محاولة السيطرة على الحريق.

واندلع حريق منذ قليل، داخل محل زيوت بشارع البحر الاعظم، بالجيزة، وانتقلت ٨ سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق.

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اندلع حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، منذ قليل، وانتقلت 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتفاقمه.

اتأخر عليه فضربه"، هذا حال نجل "حارس العقار"، عندما طلب "صاحب الجيم" الذي يقطن في العقار المقابل للجراج، أن يشتري له بعض المستلزمات، فتأخر الطفل عليه، وعندما عاد بالمستلزمات ضربه المتهم لتأخره، فتدخل والد الطفل "حارس العقار" لمنع الضرب عن نجله، فحدثت مشادة كبيرة على إثرها سدد المتهم طعنة نافذة بصدره، أمام طفله.

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي باستكمال التحقيقات بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه، ونَدْب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى لبيان السبب المباشر الذي أدى إلى وفاته، وإذا ما كان بجثمانه أية إصابات وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها ـ إن وجدت.

واصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بداية من ظهور ذلك الفيروس المستجد.