شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جنازة الشيخ الطبلاوي (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت نقابة القراء، أبناءها من المقرئين على مستوى الجمهورية بالالتزام بتعليمات الدولة فيما يتعلق بالجنائز ومنع التجمعات.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة القراء، في بيان الأحد، إن جنازة الشيخ محمد محمود الطبلاوي ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة، ممثلين عن بقية القرّاء على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم تشييع الجثمان والصلاة على الفقيد في المقابر ظهرا، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء «كورونا»، ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات.

ودعا الساعاتي المقرئين للبقاء في بيوتهم والدعاء للفقيد الراحل بالرحمة، وأن يتخذوا من القرآن آيات ترحما على روحه الطاهرة.

وحول إقامة النقابة سرادق عزاء، قال الساعاتي إن النقابة وأسرة الشيخ الطبلاوي ملتزمة بالتعليمات، ولن يكون هناك سرادق عزاء، وسيقتصر العزاء على تشييع الجثمان أمام المقبرة.

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