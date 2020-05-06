شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة فى ذكرى استشهاد هشام بركات: الإرهاب لن يثنينا عن أداء رسالتنا السامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادى القضاة فى ذكرى استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، إن الإرهاب الأسود لن يثنى القضاة عن استكمال مسيرتهم فى أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان. وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن مجلس إدارة نادى القضاة أصدر بيانا فى ذكرى استشهاد البطل هشام بركات النائب العام جاء فيه، "ستظل ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات فى الثانى عشر من شهر رمضان المبارك عام ١٤٣٦ هجريا تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض وكل ابن من أبناء النيابة العامة بل وعلى قلب كل مصرى يعشق تراب هذا الوطن".

وتابع البيان: "إذ استفاق المصريون فى هذا اليوم على دوى انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة.. مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام". وقال النادى فى بيانه، وإن كانت قد صدمتهم الفاجعة وهزت مشاعرهم المأساة، إلا إن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا فى عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذى أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم فى إرساء دعائم العدل.

وتابع البيان: "لن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود عن استكمال مسيرتنا فى أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان.. رحم الله الشهيد البطل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وشهداءنا القضاة الأبرار". ويحل يوم 12 رمضان، ذكرى استشهاد النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، الذى اغتاله عناصر من جماعة الاخوان الإرهابية بتفجير موكبه بمصر الجديدة، يوم 29 يونيو 2015 الموافق 12 رمضان.