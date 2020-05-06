شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف: سببان وراء زيادة أعداد المصابين بـ«كورونا» (تعرف عليهما) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، زيادة أعداد المصابين بفيروس «كورونا »المستجد (كوفيد19)، إلى عاملين أولهما هو فترة التراكمات التي سبقت شهر رمضان الكريم، والثانى هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها.

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى لجائحة «كورونا» كان هناك التزام من المواطنين، ولكن خلال الفترة الحالية تراجع هذا الالتزام، وهذا سبب من أسباب زيادة اعداد الإصابات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، :«دعنا لا ننكر أن حجم التزام المصريين في الشوارع قل بشكل ملموس عن فترة الأسابيع الثلاثة الأولى التي كان بها التزام.. كل ما الأرقام تزداد ندخل في دوامة بسبب حجم الأعداد الذين خالطوا المصابين».

وأشار «سعد» إلى أن الإجراءات الطبية في الفنادق ستكون مشددة مئات المرات من أي نشاط آخر، وتابع: «عندما قلنا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً قلنا بعودة منضبطة في ظل إجراءات احترازية وطبية».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.