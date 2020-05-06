شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: نعمل على إعادة كل المصريين فى الخارج قبل عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن اليوم تم العرض على رئيس الوزراء، الخطة الكاملة الرامية لإعادة كافة المصريين في الخارج، وتم وضع التواريخ والدول المستهدفة في ذلك، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن المواطن المصرى يأتى على قائمة اهتمام الدولة، وأن مصر لا تنسى أبناءها، مشددة على أن الدولة المصرية تعمل على إعادة كافة المصريين قبل عيد الفطر.

وأضاف «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تنظر لأبناء الوطن في الخارج بمنظور واحد ولا تفرق بينهم وتعامل الجميع بمبدأ واحد، وتابعت:«أى حد عاوز يرجع الدولة ترحب به».

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لدولة الكويت على التنسيق في إعادة المصريين، مشددة على أن مصر تعمل وفق خط منهجية لإعادة كافة المصريين تحمى الدول في ظل الإجراءات الأحترازية وتحافظ على سلامة العائدين، وتابعت:«وزارة الخارجية أخذت الجدول الزمنى لإرسالها إلى البعثات المصرية في الخارج».