شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: سيتم إعادة المصريين العالقين في الكويت خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في غضون 10 أيام سيتم الانتهاء من إعادة المصريين العالقين في الكويت، وسيتم وضعهم في 10 مدن جامعية جاهزة ومؤهلة لفترة الحجر الصحى، وتابع:«العائدون من الكويت اختاروا الإقامة في المدن الجامعية».

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة لن تدفع لأحد تكاليف الإقامة في فنادق الحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج، كون هناك خيار آخر وهو الإقامة في المدن الجامعية التي ستتحمل الدولة كافة النفقات بها، وتابع: «لن يتكبد أي مصرى عائد من الخارج ونزل بالمدن الجامعية مصروفات وستكون الإقامة كاملة على نفقات الدولة».

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه بدءاً من الأربعاء سيتم البدء في جدول الرحلات للمصريين بالكويت، وتابع:«وفى غضون 10 أيام سيتم الإنتهاء من إعادة المصريين العائلين في الكويت وغيرهم».

كان مطار القاهرة الدولي، قد استقبل مساء الثلاثاء طائرة مصر للطيران رقم 611 قادمة من الكويت وعلى متنها 298 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة عودة المصريين العالقين في الدول الخارجية مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأطفال والمخالفين لشروط الإقامة.

وقام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على الركاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة مع الركاب القادمين لمصر للوقاية من فيروس كورونا قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وتم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزل المصريين العائدين من الكويت وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية للإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم خلال مدة العزل.

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