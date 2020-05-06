شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» ينفي إغلاق مبنى المديرية بسبب تفشي «كورونا» بين العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بيانا نفت فيه ما تم تداوله من معلومات مغلوطة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مبنى مديرية التربية والتعليم ببنها عن طريق قوات الأمن، وذلك لانتشار وباء كورونا بين العاملين بالمديرية.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، إن ما تم نشره عارٍ تمامًا من الصحة والمصداقية ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد أن العمل مستمر بشكل طبيعي في كافة الإدارات والأقسام بديوان المديرية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القليوبية ووزارة الصحة أسوةً بكافة مؤسسات الدولة.

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي أخبار مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والترويج لمعلومات ليست بصادقة وتؤثر على العمل بمؤسسة تعليمية حيوية، مؤكدا تقديره لما تتخذه أجهزة الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنين.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.