شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات «النقاهة» لمرضى كورونا في «عزل أبو قير» إلى 270 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى ٢٧٠ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه جرى تحويل ١٨ حالة الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافوا بشكل كبير جدًا من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وذكرت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

وتابعت أنه تم تعافي حالتين من المحجوزين بمستشفى عزل العجمي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى ٨٧ حالة.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.

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