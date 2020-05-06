شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على حملة إزالة مخالفات بناء في أسيوط.. وإصابة نائب رئيس مركز القوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب نائب رئيس مركز ومدينة القوصية بطلق ناري بالكتف عقب الانتهاء من تنفيذ حملة إزالة مباني مخالفة بدائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من رئاسة مركز ومدينة القوصية يفيد إطلاق أعيرة نارية على حملة المركز، التي كانت تقوم بتنفيذ قرارات إالة مخالفة بقيادة المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وفريق من مجلس المدينة بمنطقة غرب البلد وإصابة «مصطفى ع»، نائب رئيس مجلس المدينة بطلق ناري.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف إلى موقع البلاغ والتقابل مع رئيس مجلس المدينة والموظفين وأخذ أقوالهم ونقل المصاب إلى المستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بذلك للعرض على النيابة، ويكثف ضباط المباحث عملهم لكشف الملابسات، والقبض على مرتكبي الجريمة ومن أطلقوا الأعيرة النارية على فريق عمل مجلس مدينة القوصية.

وقالت المهندسة هويدا الشافعي من مجلس المدينة إن المركز نفذ 9 حملات إزالة وعقب الانتهاء تحركنا بالسيارات في طريق العودة إلى مجلس المدينة «ولكننا فوجئنا بجرار زراعي بمنتصف الطريق وأثناء مروره تم سماع صوت شديد وتوقعنا أنه إنفجار إطار السيارة ولكن أعقبها استغاثة أحد المساعدين وكان مصابآ بطلق ناري بالكتف».