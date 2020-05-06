شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد أبانوب: "ابنى شرفنا.. لو هرب أو خان وطنه كنا هنشيل العار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق والد الشهيد أبانوب، شهيد حادث بئر العبد، على الحادث الذى وقع فى سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة، قائلًا: "أبانون شرفنا.. لو هرب أو خان وطنه كنا هنشيل العار .. أبانوب راجل وبطل.. أنا خلفت راجل مخلفتش عيل.. عاش 20 عامًا ومات شهيدًا.. سيذكره التاريخ".

فيما قالت شقيقته، خلال حوار مع بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، "أبانون مكنش خايف من الموت، وكان بطل، وقالى دايما هموت شهيد، ومش خايف من الإرهابيين، كان حنين علينا".

وواصلت:"أبانوب مكنش شقيقى من نفس الأم.. مكنش بيقول لأمه ياماما عشان ميجرحناش، ومكنش بيجبلها هدية عيد الأم حتى لا يصيبنا بالبكاء".

وفى هذا الصدد قال القس ؤنس زغلول، زوج شقيقة أبانوب، إنه كان يخوض حربًا مع الابطال ضد الإرهاب، مضيفًا :" أبانوب استشهد، وكان شماس وخادم، ويمتاز بالبراءة ويقول مش هتجوز وهترهبن".