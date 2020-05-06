شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ببرج سكنى بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد أحمد العشماوى، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بسيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب ببرج سكني بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمخزن لـ "النجف" أسفا برج سكني بحي غرب شبرا الخيمة، وامتدت النيران من المخزن إلى الشقق العلوية بالعقار، مما أدى إلى نشوبها بها، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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وتتم الأن أعمال السيطرة على الحريق ومنع نشوبه للعقارات المجاوره أو العقارات العلوية، باستخدام 7 سيارات إطفاء حتى الآن.

ومن ناحيتها أعلنت المهندسة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، تشكيل من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر التي يخلفها الحريق حتى الآن.