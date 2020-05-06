شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشيخ الطبلاوى: الجنازة فى العاشرة صباحا.. والعزاء سيقتصر على المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم الطبلاوى، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، إنه سيتم دفن والده فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، في مقابر الأسرة بالبساتين، مضيفًا: "سيقتصر العزاء فى المقابر.. لن يقام عزاء له بسبب ظروف كورونا".

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إلى أن شقيقه محمد يمتلك نفس صوت وخامه والده، مطالبًا المصريين بالدعاء لوالده.

ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى إسماعيل.

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وتذيع إذاعة القران الكريم تلاوة السهرة للراحل تكريما له، كما تطلق تلاوة الصباح للطبلاوى فى الثامنة صباحا.

وتذيع شبكة القران الكريم قرآن مغرب غد الأربعاء للراحل محمد محمود الطبلاوى، تكريما له ضمن جول كامل للتلاوة.